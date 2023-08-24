Москва 24 августа 2023, 11:00 Дом по реновации возведут на северо-западе Москвы Москомэкспертиза: в 1-м Волоколамском проезде в Москве построят дом по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Новостройка для участников реновации появится в районе Щукино в 1-м Волоколамском проезде. Проект строительства уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Это будет трехсекционный дом с подземной парковкой. В нем разместят 292 квартиры, их которых 189 — однокомнатные, 79 — двухкомнатные, 20 — трехкомнатные и четыре — четырехкомнатные. Помещения будут сдавать с выполненной отделкой, осветительными приборами, кухонными плитами и сантехникой.

Реклама

Глава комитета добавила, что придомовую территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники.

«В рамках проекта появятся проезды и тротуары, будут оборудованы площадки для детских игр, занятий спортом и досуга, установлены элементы освещения и малые архитектурные формы», — уточнила Яковлева.

Ранее на юго-западе Москвы 32 дома ввели в эксплуатацию по программе реновации. Под заселение передали 31 из них. Всего в новостройки переедут более 12,5 тысячи человек.