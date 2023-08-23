Москва 23 августа 2023, 13:23 Дом по реновации возведут на северо-востоке Москвы Новостройка по программе реновации появится на улице Изумрудной в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе на Изумрудной улице для участников программы реновации построят дом. В нем будет 161 квартира, из которых 23 — однокомнатные, 115 двухкомнатные и 23 трехкомнатные, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — уточнил он.

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Это будет односекционное здание. Строители облицуют фасад светло-бежевыми плитами из керамогранита, установят железные корзины для кондиционеров, а также выполнят витражное остекление входной группы.

В квартирах предусмотрена улучшенная отделка в соответствии со стандартами реновации. На первом нежилом этаже разместят объекты инфраструктуры, офисы и техпомещения. В перспективе там откроют магазины, аптеки, рестораны и спортклубы.

В вестибюле появятся колясочная, кладовка и почтовые ящики. В доме установят систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Во дворе новостройки проведут работы по благоустройству, построят детскую и спортивную площадки.

Ранее свыше 1,7 тысячи участников реновации в Москве получили новое жилье в Измайлове. Всего на востоке столицы возвели 29 новостроек, 27 из которых передали под заселение.