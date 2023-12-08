Москва 08 декабря 2023, 11:19 Дом по реновации в зелено-песочной гамме построят на востоке Москвы Три жилых корпуса по реновации построят в районе Гольяново в Москве в 2025 году Фото: Фонд реновации

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Жилой дом из трех корпусов по программе реновации построят в районе Гольяново на востоке Москвы. Здание в зелено-песочной гамме планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Фасады облицуют фиброцементными панелями жемчужно-белого и светло-серого оттенка. Акцентным цветом выступит бирюзовый: им оформят первые этажи корпусов и вставки между окнами», — уточнил он.

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По его словам, сейчас рабочие возводят подземную часть здания, в котором расположится паркинг. Всего в доме будет 721 квартира, 11 из которых оборудуют для маломобильных жильцов. Отделка в них будет соответствовать московским стандартам реновации.

В вестибюле жилой части каждого корпуса оборудуют комнаты для колясок и велосипедов, кладовую и зону почтовых ящиков, а также поставят лифты грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов. Пол на первом этаже сделают на уровне земли для удобства мам с колясками. Во дворе установят детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха.

Москвичам также сообщили, что под заселение по реновации в декабре передадут более 2,5 тысячи квартир.