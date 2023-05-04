Москва 04 мая 2023, 14:00 Дом по реновации построят в Чечерском проезде Жилые корпуса на 371 квартиру возведут в Чечерском проезде по реновации в Москве freepik.com

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В столичном районе Южное Бутово построят новое жилье для участников реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

В Южном Бутове планируют начать строительство жилого здания по программе реновации. Его возведут в Чечерском проезде.

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Уже согласовали проект на дом, в котором будет 371 квартира: 104 однокомнатные, 186 двухкомнатных, 68 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных и две пятикомнатные.

Согласно проекту и постановлению московских властей, в жилых помещениях сделают ремонт.

«Это значит, что во всех квартирах выполнят не только отделочные работы, но и установят осветительные приборы, розетки, выключатели, а также мойку и плиту в кухнях и необходимую сантехнику в санузлах», — уточнила Яковлева.

Каждый корпус будет иметь отдельный вход, вестибюль, тамбур и колясочную. Первые этажи займут магазины и другие предприятия.

Территорию у дома благоустроят и озеленят. Во дворе появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.