Москва 19 января 2024, 14:35 Дом по реновации построят на северо-западе Москвы Дом по программе реновации возведут на улице Свободы на северо-западе Москвы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации на 460 квартир. Об утверждении соответствующей проектной документации сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Здания появятся по адресу: улица Свободы, владение 69. В них оборудуют 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир, часть из которых адаптируют для маломобильных горожан.

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«По стандарту отделки квартир по программе реновации в жилых помещениях установят межкомнатные двери, осветительные приборы, мойки и плиты на кухнях, а также сантехнику в санузлах», — рассказал Щербаков.

Кроме того, рядом с домами создадут проезды и тротуары, пешеходные зоны, площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, а территорию вокруг озеленят.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в 2023 году для строительства домов по реновации на северо-западе Москвы предоставили семь участков площадью 6,95 гектара в четырех районах округа — Хорошево-Мневниках, Щукине, Северном и Южном Тушине.

Сейчас в столице приступили к строительству или начали проектировать около восьми миллионов квадратных метров жилья. Благодаря этому в будущем примерно 300 тысяч москвичей передут в новые квартиры.