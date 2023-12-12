Москва 12 декабря 2023, 18:49 Дом по реновации построили на востоке Москвы Еще один дом по реновации построили в районе Северное Измайлово в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Еще один дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее на месте новостройки находилась пятиэтажка, жители которой получили новое жилье в доме по соседству.

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«В настоящий момент дом уже поставлен на кадастровый учет. Благодаря сдержанному дизайну новостройка органично вписалась в архитектурный стиль района Северное Измайлово», — рассказал Загрутдинов.

Здание состоит из четырех секций, расположенных в форме буквы «Г» и имеющих от 14 до 24 этажей. Их облицевали клинкерной плиткой кремового, белого и кирпичного цветов. На подземном уровне оборудовали парковку.

В новостройке обустроили 306 квартир, четыре из которых оборудовали для маломобильных жильцов. Отделку выполнили в соответствии со стандартами московской программы реновации.

В декабре в столице под заселение по программе реновации отдадут свыше 2,5 тысячи квартир. Таким образом, более семи тысяч москвичей переедут в новое жилье.