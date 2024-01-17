Москва 17 января 2024, 12:58 Дом по реновации построили на юго-востоке Москвы Слободчиков: дом по программе реновации достроили в районе Кузьминки в Москве Freepik

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Односекционный дом с подземной парковкой достроили в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию заявил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Общая площадь односекционного дома превышает 21 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на 189 квартир», — уточнил он.

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Новостройка появилась по адресу: улица Зеленодольская, дом 30. В здании обустроили 43 однокомнатные, 123 двухкомнатные и 23 трехкомнатные квартиры. Отделку выполнили согласно московским стандартам реновации.

Фасад новостройки облицевали бежевым пиленым кирпичом, а оконные рамы и корзины для кондиционеров покрасили в темно-коричневый цвет.

В доме установили три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов. На первом этаже разместили коммерческие помещения и вестибюльно-входная группа со сквозным проходом. В здании и на территории вокруг оборудовали безбарьерную среду. Во дворе соорудили две детские и две спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Ранее сроки переселения по программе реновации сократили для жителей почти 100 домов в Москве.