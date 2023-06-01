Москва 01 июня 2023, 14:01 Дом по реновации начали расселять в Обручевском районе Москвы Власти начали расселять восьмой дом по реновации в Обручевском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Обручевского района приступили к переезду в новые квартиры по реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики стлоицы Сергея Левкина.

Восьмой дом начали расселять на Профсоюзной улице в столице. Обладателями новых квартир стали 150 участников программы реновации. Для переселенцев передали три новых жилых здания, расположенных на улицах Гарибальди и Обручева.

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До этого новые квартиры получили 1,3 тысячи жителей семи ветхих домов на улицах Профсоюзной и Гарибальди. Сейчас для всех семей из дома 58/32, корпуса 1 на Профсоюзной улице власти подготовили предложения равнозначного жилья. Москвичам с учетной записью на сайте mos.ru рекомендовали для удобства использовать сервис «Запись на осмотр квартиры», чтобы выбрать на свое усмотрение дату и время.

Помимо этого, в Обручевском районе строят жилое здание на месте снесенного старого дома на улице Гарибальди. По словам Левкина, в реновации в районе участвуют 17 домов на трех улицах. В них проживают 3,5 тысячи человек, из них больше 1,4 тысячи дали новое жилье.

Ранее москвичам рассказали, что новостройку на 350 квартир возведут по реновации в столичном Коптеве.