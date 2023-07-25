Москва 25 июля 2023, 10:31 Дом по реновации на 544 квартиры построят на северо-западе Москвы Дом на 544 квартиры по программе реновации построят в проезде Досфлота в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Южном Тушине построят дом по программе реновации на 544 квартиры. Жилое здание возведут по адресу: проезд Досфлота, земельный участок № 2А. Это будет двухкорпусный дом, который объединят подземным паркингом. Проект согласовала Москомэкспертиза, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

«Во всех квартирах выполнят отделочные работы, установят осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику», — сказала она.

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Всего в доме будет 544 квартиры. Из них: 198 — однокомнатные, 245 — двухкомнатные, 92 — трехкомнатные и девять — четырехкомнатные. Часть квартир оборудуют для комфортного проживания маломобильных жильцов.

Территорию вокруг благоустроят. Там поставят игровые комплексы и спортивные тренажеры. Также рабочие высадят клумбы, кустарники и деревья.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект дома на 216 квартир в Алтуфьевском районе.