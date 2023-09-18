Москва 18 сентября 2023, 16:37 Дом по реновации на 421 квартиру построят на севере Москвы Дом на 421 квартиру построят в Дмитровском районе Москвы по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Дмитровском районе, на улице Долгопрудная, земельный участок 3/5 построят дом по программе реновация. Соответствующее разрешение на возведение объекта выдал Мосгосстройнадзор. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстраненко.

«Новый дом по программе реновации общей площадью более 43 тысяч квадратных метров появится на территории квартальной застройки рядом со станцией „Марк“ МЦД-1. Здание будет состоять из семи секций переменной этажности, рассчитанных на 421 квартиру», — рассказал он.

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Всего в доме будет 168 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 84 трехкомнатных и три четырехкомнатных квартир. Девять из них отдадут маломобильным гражданам.

Первые этажи отдадут под коммерческие нужды. Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об активной реновации в Москве в ближайшие пять лет.