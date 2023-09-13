Москва 13 сентября 2023, 17:37 Дом по реновации на 277 квартир построят на юго-востоке Москве Загрутдинов: дом по программе реновации построят в Спортивном проезде в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство жилого дома по программе реновации началось в Спортивном проезде в районе Люблино. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом будет состоять из четырех секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Фасады облицуют керамическим кирпичом с оттенками коричневого и бежевого цветов, а на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована. Ввод дома в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. Рафик Загрутдинов

В доме будет 277 квартир, включая 109 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 41 трехкомнатную. Четыре из них будут специально оборудованы для маломобильных жильцов, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Все помещения получат улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными правительством Москвы.

Первые этажи будут предназначены для социальных, коммерческих и культурных объектов. В вестибюле жилой части дома разместят лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

В каждом корпусе установят современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут на одном уровне с землей, что позволит маломобильным людям и родителям с колясками попасть в подъезд без посторонней помощи.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят, на ней появятся три детские площадки с безопасным резиновым покрытием, две спортивные площадки и зона для тихого отдыха. Также во дворе обустроят газоны и цветники, посадят деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что более трех тысяч жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации.