13 сентября 2023, 17:37
Дом по реновации на 277 квартир построят на юго-востоке Москве
Загрутдинов: дом по программе реновации построят в Спортивном проезде в Москве
Строительство жилого дома по программе реновации началось в Спортивном проезде в районе Люблино. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новый дом будет состоять из четырех секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Фасады облицуют керамическим кирпичом с оттенками коричневого и бежевого цветов, а на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.
В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована. Ввод дома в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.
Рафик Загрутдинов
В доме будет 277 квартир, включая 109 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 41 трехкомнатную. Четыре из них будут специально оборудованы для маломобильных жильцов, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Все помещения получат улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными правительством Москвы.
Первые этажи будут предназначены для социальных, коммерческих и культурных объектов. В вестибюле жилой части дома разместят лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.
В каждом корпусе установят современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут на одном уровне с землей, что позволит маломобильным людям и родителям с колясками попасть в подъезд без посторонней помощи.
Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят, на ней появятся три детские площадки с безопасным резиновым покрытием, две спортивные площадки и зона для тихого отдыха. Также во дворе обустроят газоны и цветники, посадят деревья и кустарники.
Ранее стало известно, что более трех тысяч жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации.
Строительство
Москва 2023
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