Москва 27 июля 2023, 13:10 Дом по реновации на 192 квартиры построят на юго-востоке Москвы Дом на 192 квартиры построят по программе реновации на Ташкентской улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Выхино-Жулебино возведут дом по программе реновации на 192 квартиры. Его построят по адресу: Ташкентская улица, земельный участок 14/5. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В доме будет 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан.

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На первых этажах будут места для хранения колясок. Цоколь будет нежилым, его отдадут под магазины, кафе и другие коммерческие помещения. Территорию вокруг благоустроят.

«Будут сформированы проезды, тротуары, автостоянки, оборудованы площадки для досуга детей, занятий спортом и отдыха», — рассказала Яковлева.

Кроме этого, на территории возле дома установят фонари уличного освещения, скамейки. Также рабочие разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее москвичам сообщили, что новостройку по реновации сдали на северо-востоке столицы.