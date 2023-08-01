Москва 01 августа 2023, 16:28 Дом по реновации на 190 квартир введут в эксплуатацию на западе Москвы Дом на 190 квартир в Можайском районе Москвы достроят в этом году по программе реновации пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Можайском районе дом на 190 квартир достроят и введут в эксплуатацию в этом году. В него заселят жителей столицы по программе реновации. Объект возведут по адресу: улица Горбунова, владение 11/3, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведется кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем», — сказал он.

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Двухсекционный дом построят по индивидуальному проекту. Его облицуют бетонной плиткой под кирпич медно-рыжего цвета. Главный акцент сделают на темно-серые декоративные панели с узором. Они будут подчеркивать окна и общие балконы. Двери в подъезды оформят витражным остеклением.

В доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан. Первые этажи отдадут под коммерческие нужды: там разместят магазины, кафе и другие организации.

Территорию вокруг благоустроят. Во дворе дома установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Также разобьют цветники, уложат газоны и высадят кустарники и деревья.

Новостройку подключат к системе видеонаблюдения для безопасности жильцов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что почти 60 домов расселили по программе реновации на юго-востоке столицы.