Москва 21 июля 2023, 16:52 Дом по реновации на 187 квартир достроят на востоке Москвы в 2024 году Дом по реновации в районе Москвы Соколиная гора введут в эксплуатацию в 2024 году Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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В районе Соколиная гора продолжают строительство жилого дома на 187 квартир по программе реновации. Его возводят по адресу: 5-я улица Соколиной горы, владение 21а. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Здание будет двухсекционным, переменной этажности. Сейчас возводится его надземная часть», — заявил он.

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Загрутдинов добавил, что фасад сделают вентилируемым, облицовку выполнят под кирпич. Также установят корзины для кондиционеров, а входную группу украсят витражи.

В новостройке будет 65 однокомнатных, 76 двухкомнатных, 32 трехкомнатные и 14 четырехкомнатных квартир. Шесть из них оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Кроме этого, под домом оборудуют парковку для автомобилей. На первых этажах сделают колясочные и консъержные, а цоколь отдадут под кафе, магазины и другие коммерческие нужды.

Территорию вокруг благоустроят и озеленят. Для жителей с ОВЗ, а также мам с колясками оборудуют пандусы, а плитку при входе в подъезды сделают шершавой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для создания в столице семи новостроек по реновации используют технологии 3D-моделирования.