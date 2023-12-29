Москва 29 декабря 2023, 17:24 Дом по реновации на 184 квартиры построят на юго-востоке Москвы Дом по реновации на 184 квартиры построят на Ташкентской улице в Москве Freepik

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В районе Выхино-Жулебино в Москве построят жилой дом по программе реновации. Здание возведут по адресу: Ташкентская улица, земельный участок № 14/1. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«В нежилой части расположатся коммерческие помещения, жилую займут 184 квартиры, четыре из них адаптируют для проживания маломобильных граждан», — уточнил Слободчиков.

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По его словам, общая площадь новостройки составит 17,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже создадут просторный вестибюль со сквозным проходом, колясочной, местом консьержа и лифтовым холлом.

В односекционном здании обустроят 24 однокомнатные, 136 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. Улучшенную отделку по московским стандартам реновации.

Фасады новостройки облицуют пиленым кирпичом, на которые установят декоративные корзины для кондиционеров. На входной группе появится витражное остекление.

Кроме того, на территории создадут безбарьерную среду. Для этого входы в здание оборудуют на уровне земли и оснастят новостройку визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и оповещения.

Пространство вокруг дома благоустроят, установят игровые и спортивные площадки, смонтируют освещение и озеленят территорию.

С начала программы реновации в столице расселили почти тысячу ветхих домов. Переезд в новые квартиры начали более 154 тысяч москвичей.