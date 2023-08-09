Москва 09 августа 2023, 10:32 Дом по реновации на 144 квартиры построят на юге Москвы Москомэкспертиза: дом на 144 квартиры построят по программе реновации в Южном Чертанове Сайт мэра и правительства Москвы

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Дом на 144 квартиры по программе реновации появится на юге Москвы. Проект строительства в районе Чертаново Южное одобрила Москомэкспертиза. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Многоквартирный дом появится на улице Газопровод, 7.

Для переезда участников программы реновации в доме будет подготовлено 17 однокомнатных, 71 двухкомнатная, 48 трехкомнатных и восемь четырехкомнатных квартир. Анна Яковлева Председатель Москомэкспертизы

В квартирах выполнят отделку всех помещений, установят осветительные приборы, розетки, кухонные мойки и плиты, а также сантехническое оборудование.

На территории перед домом оборудуют места для отдыха и детскую площадку. Там появятся малые архитектурные формы и системы наружного освещения. Возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее жителям столицы сообщили о том, что двухсекционный дом на 78 квартир построят на юго-востоке Москвы.