09 августа 2023, 10:32
Дом по реновации на 144 квартиры построят на юге Москвы
Москомэкспертиза: дом на 144 квартиры построят по программе реновации в Южном Чертанове
Дом на 144 квартиры по программе реновации появится на юге Москвы. Проект строительства в районе Чертаново Южное одобрила Москомэкспертиза. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.
Многоквартирный дом появится на улице Газопровод, 7.
Для переезда участников программы реновации в доме будет подготовлено 17 однокомнатных, 71 двухкомнатная, 48 трехкомнатных и восемь четырехкомнатных квартир.
Анна Яковлева
Председатель Москомэкспертизы
В квартирах выполнят отделку всех помещений, установят осветительные приборы, розетки, кухонные мойки и плиты, а также сантехническое оборудование.
На территории перед домом оборудуют места для отдыха и детскую площадку. Там появятся малые архитектурные формы и системы наружного освещения. Возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.
Ранее жителям столицы сообщили о том, что двухсекционный дом на 78 квартир построят на юго-востоке Москвы.
Строительство
Москва 2023
Реновация в Москве
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