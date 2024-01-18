Москва 18 января 2024, 11:54 Дом по реновации на 116 квартир возвели на юге Москвы Дом по реновации на 116 квартир построили в районе Царицыно в Москве Freepik

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Жилой дом по программе реновации возвели в районе Царицыно в Москве. Новостройка на 116 квартир расположилась рядом со станцией метро «Кантемировская», рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание с подземной стоянкой на 36 парковочных мест появилось по адресу: Пролетарский проспект, дом 14а. В односекционном доме обустроили 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир, две из которых оборудовали для маломобильных граждан.

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«Новостройку возвели по индивидуальному проекту всего в двух минутах ходьбы от станции метро „Кантемировская“», — сообщил Загрутдинов.

На первом этаже дома откроют магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие объекты. Во дворе оборудовали две детские игровые зоны с современными качелями и горками, спортивную площадку и пространство для отдыха.

Первый этап реновации уже завершили в 41 районе Москвы.