30 ноября 2022, 12:25
Дом по программе реновации сдали на юге Москвы
На месте ветхого жилого фонда в районе Южное Тушино построили новый дом по программе реновации. Об этом руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил «Национальной службе новостей».
В новом доме отстроили 96 квартир и сделали в них чистовую отделку. В подъезде предусмотрена комната для консьержа, специальное помещение для размещения детских колясок и различного инвентаря.
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Отмечается, что новостройка оборудована всеми технологиями по новым стандартам, в доме осуществляется видеонаблюдение. Также в квартирах установлены датчики и пожарные сигнализации.
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Строительство
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