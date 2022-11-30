Москва 30 ноября 2022, 12:25 Дом по программе реновации сдали на юге Москвы

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На месте ветхого жилого фонда в районе Южное Тушино построили новый дом по программе реновации. Об этом руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил «Национальной службе новостей».

В новом доме отстроили 96 квартир и сделали в них чистовую отделку. В подъезде предусмотрена комната для консьержа, специальное помещение для размещения детских колясок и различного инвентаря.

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Отмечается, что новостройка оборудована всеми технологиями по новым стандартам, в доме осуществляется видеонаблюдение. Также в квартирах установлены датчики и пожарные сигнализации.

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