Москва 27 апреля 2023, 16:10 Дом по программе реновации построят в Северном Измайлове Дом по программе реновации в Северном Измайлове оформят меланжевой плиткой Pxhere

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В Северном Измайлове построят новый дом в рамках программы реновации. Его фасады оформят меланжевой плиткой натуральных оттенков, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом построят на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Само здание будет состоять из нескольких секций, а близлежащую территорию озеленят и благоустроят.

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«Общая площадь нового комплекса, согласованного Москомархитектурой, составит около 67 тысяч квадратных метров. Все секции сгруппированы между собой и композиционно выстроены в п-образную форму», — уточнил Кузнецов.

В центре появится двор, где установят спортивные и детские площадки. Подземный уровень займет паркинг, который рассчитан на 92 машино-места.

Фасады здания отделают керамическим кирпичом с эффектом меланж. Использовать будут в основном песочные оттенки — «белое золото» и «платина». Однако постепенно они перейдут к более насыщенным тонам — «корице» и темно-коричневому.