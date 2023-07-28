Москва 28 июля 2023, 16:53 Дом по программе реновации построят на востоке Москвы Дом по программе реновации на 383 квартиры построят на 11-й Парковой улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Дом по программе реновации построят в районе Северное Измайлово. В жилом здании предусмотрено 383 квартиры. Из них: 180 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 67 трехкомнатных. Объект возведут по адресу: 11-я Парковая улица, земельный участок № 55/1. Об этом сообщил председатель Мосгорстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Между 9-й Парковой и 11-й Парковой улицами возводится целый квартал, состоящий из современных домов с удобными планировками квартир и сопутствующей инфраструктурой. На текущий момент оформлено очередное разрешение на строительство дома общей площадью 36,5 тысячи квадратных метров», — сказал он.

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Войстраненко добавил, что в новостройке будет пять секций переменной этажности. На подземном уровне расположится автомобильная парковка.

Часть квартир обустроят для маломобильных граждан. Первый этаж отдадут под магазины, кафе и салоны красоты. Территорию вокруг дома благоустроят: высадят цветы, кустарники и деревья.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице введут более миллиона «квадратов» жилья по реновации.