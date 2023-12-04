Москва 04 декабря 2023, 09:40 Дом по программе реновации построят на Кутузовском проспекте в Москве Дом по реновации на 200 квартир построят в Москве на Кутузовском проспекте Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом на 200 квартир по программе реновации. Разрешение на возведение объекта уже выдали в столичном комитете строительного надзора, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

«Общая площадь новостройки превысит 22,3 тысячи квадратных метров. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место. Первый этаж займут входные группы в жилую часть дома, коммерческие помещения, а также центр информирования по переселению», — рассказал он.

Реклама

В доме будет 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры, две из которых отдадут для маломобильных граждан. Все жилые помещения отделают по современным стандартам, обустроят санузлы и поставят плиты на кухнях.

Территорию вокруг новостройки благоустроят. Там появятся новые проезды, тротуары, скамейки для отдыха, игровые комплексы и спортивные тренажеры. Кроме этого, специалисты высадят деревья и кустарники.

Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. Только за август текущего года ключи от новых квартир получили более 3,7 тысячи горожан.