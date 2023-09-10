10 сентября 2023, 17:39
Дом на 577 квартир возвели по реновации на юго-западе Москвы
Мосгосстройнадзор: дом по реновации построили в Академическом районе Москвы
В Юго-Западном округе для участников реновации возвели жилое здание. В Академическом районе появились четыре корпуса с подземной парковкой, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Он уточнил, что дом построили на Новочеремушкинской улице. В нем 577 квартир, из них — 93 однокомнатные, 396 — двухкомнатные, 88 — трехкомнатные, а также две «трешки» для жильцов с ОВЗ.
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Войстратенко отметил, что во всех помещениях строители выполнили внутреннюю отделку по стандартам реновации. Фасады корпусов оформили с помощью керамогранитной плитки, установили корзины для кондиционеров.
Во дворе построили две спортивные площадки, а также зоны для отдыха и детских игр. Первые этажи займут коммерческие объекты. Рядом с новостройкой расположены станции метро «Академическая» и «Профсоюзная», а также станция Крымская Московского центрального кольца.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реновации в Москве за август. За последний месяц лета более 3,7 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе.
Строительство
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