Москва 10 сентября 2023, 17:39 Дом на 577 квартир возвели по реновации на юго-западе Москвы Мосгосстройнадзор: дом по реновации построили в Академическом районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Западном округе для участников реновации возвели жилое здание. В Академическом районе появились четыре корпуса с подземной парковкой, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что дом построили на Новочеремушкинской улице. В нем 577 квартир, из них — 93 однокомнатные, 396 — двухкомнатные, 88 — трехкомнатные, а также две «трешки» для жильцов с ОВЗ.

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Войстратенко отметил, что во всех помещениях строители выполнили внутреннюю отделку по стандартам реновации. Фасады корпусов оформили с помощью керамогранитной плитки, установили корзины для кондиционеров.

Во дворе построили две спортивные площадки, а также зоны для отдыха и детских игр. Первые этажи займут коммерческие объекты. Рядом с новостройкой расположены станции метро «Академическая» и «Профсоюзная», а также станция Крымская Московского центрального кольца.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реновации в Москве за август. За последний месяц лета более 3,7 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе.