Москва 29 мая 2023, 11:16 Дом на 552 квартиры построят в районе Люблино в Москве Москомэкспертиза: дом на 552 квартиры построят на Совхозной улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В районе Люблино построят дом на 552 квартиры по программе реновации. Здание возведут по адресу: Совхозная улица, земельный участок 55/2, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Дом рассчитан на 120 однокомнатных, 391 двухкомнатную, 41 трехкомнатную и семь квартир для маломобильных граждан», — рассказала она.

Реклама

В новых помещениях не только выполнят отделку из качественных материалов, но и оборудуют розетки, осветительные приборы, установят плитки, раковины и сантехнику.

Первые этажи традиционно отдадут под консьержные, колясочные и коммерческие помещения.

Территорию благоустроят и озеленят. Специалисты установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Площадки покроют безопасным резиновым покрытием.

Также поставят лавочки и фонари уличного освещения в зонах отдыха. Организуют парковку.

В следующем году по программе реновации сдадут дом на 274 квартиры в Можайском районе Москвы. Его построят также в рамках программы реновации, которая действует в столице с 2017 года.