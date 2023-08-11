11 августа 2023, 12:22
Дом на 465 квартир построят по реновации на востоке Москвы
Москомэкспертиза одобрила проект дома по реновации на 465 квартир в районе Метрогородок
Новый дом по программе реновации построят в московском поселке Метрогородок. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Новостройка появится по адресу Открытое шоссе, земельный участок № 26. Жилой комплекс будет состоять из трех корпусов, которые соединенных подземной одноуровневой парковкой.
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Всего в новостройке будет 465 квартир: 138 однокомнатных, 208 двухкомнатных, 116 трехкомнатных и три четырехкомнатные. Некоторые из них будут специально адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из преимуществ дома будет улучшенная отделка. В квартирах установят розетки, выключатели, осветительные приборы, межкомнатные двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику.
Прилегающую территорию благоустроят, создадут детские и спортивные площадки, места отдыха. Возле ЖК появятся зеленые насаждения, скамейки, урны и насосная станция для полива растений.
Во дворах новостройки предусмотрят места для парковки велосипедов и колясок, при этом задние дворы будут использовать только как пешеходные зоны.
Территория будет охраняемой. На въездах установят шлагбаумы, а вокруг домов появятся системы видеонаблюдения.
Строительство нового жилого дома начнется в следующем году.
Ранее сообщалось о том, что более 12 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца сентября.
Строительство
Москва 2023
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