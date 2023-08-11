Москва 11 августа 2023, 12:22 Дом на 465 квартир построят по реновации на востоке Москвы Москомэкспертиза одобрила проект дома по реновации на 465 квартир в районе Метрогородок Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый дом по программе реновации построят в московском поселке Метрогородок. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новостройка появится по адресу Открытое шоссе, земельный участок № 26. Жилой комплекс будет состоять из трех корпусов, которые соединенных подземной одноуровневой парковкой.

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Всего в новостройке будет 465 квартир: 138 однокомнатных, 208 двухкомнатных, 116 трехкомнатных и три четырехкомнатные. Некоторые из них будут специально адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из преимуществ дома будет улучшенная отделка. В квартирах установят розетки, выключатели, осветительные приборы, межкомнатные двери, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику.

Прилегающую территорию благоустроят, создадут детские и спортивные площадки, места отдыха. Возле ЖК появятся зеленые насаждения, скамейки, урны и насосная станция для полива растений.

Во дворах новостройки предусмотрят места для парковки велосипедов и колясок, при этом задние дворы будут использовать только как пешеходные зоны.

Территория будет охраняемой. На въездах установят шлагбаумы, а вокруг домов появятся системы видеонаблюдения.

Строительство нового жилого дома начнется в следующем году.

Ранее сообщалось о том, что более 12 тысяч москвичей переедут по программе реновации до конца сентября.