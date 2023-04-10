Москва 10 апреля 2023, 16:50 Дом на 413 квартир построят в Нижегородском районе Москвы по реновации Мосгосстройнадзор: в Нижегородском районе Москвы построят дом на 413 квартир по реновации Строящиеся дома в Москве / РИА «Новости»

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Мосгосстройнадзор разрешил строительство жилого дома в ЮВАО. Многоэтажка появится на территории Нижегородского района в рамках реализации программы реновации, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новый дом построят по адресу: шоссе Фрезер, земельный участок 17. Застройщиком стал «Московский фонд реновации жилой застройки»

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«В рамках проекта будет построено три корпуса жилого дома, в которых будет 413 квартир общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Для удобства жителей к зданиям будет пристроен автомобильный паркинг», — отметил Игорь Войстратенко.

На первых этажах здания расположатся помещения общественного назначения, а также колясочные и комнаты консьержа. Обеспечивать безопасность жильцов помогут системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Благоустроят и прилегающие территории. Так, у дома построят детские игровую и спортивную площадки и зону отдыха.