Москва 06 августа 2023, 11:38 Дом на 389 квартир выстроят в Митине по столичной программе реновации Жилой дом на 389 квартир построят в Митине по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Митино разрешили постройку дома на 389 квартир, куда заселят участников программы реновации. О планах на строительство рассказали на сайте мэра Москвы.

Новостройка будет состоять из четырех корпусов, в них предусмотрено 128 однокомнатных, 144 двухкомнатные и 117 трехкомнатных квартир, в каждой из которых выполнят отделку и установят осветительные приборы, двери, кухонные плиты, мойки и сантехнику.

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Благоустроят как территорию вокруг дома, так и инфраструктуру в самом здании — первый этаж займут магазины, кафе и другие нужные предприятия сферы услуг.

«Предусмотрено устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон, плоскостных автостоянок, создание площадок для досуга детей и взрослых, установка малых архитектурных форм. Завершающим этапом работ станет разбивка газонов и высадка зеленых насаждений», — отметила председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе реновации жилье получит почти пять тысяч горожан.