Москва 30 августа 2023, 09:49 Дом на 354 квартиры по реновации построят на северо-западе Москвы Дом по реновации на 354 квартиры построят в районе Щукино в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На северо-западе Москвы в районе Щукино построят дом по программе реновации. Он будет рассчитан на 354 квартиры. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«В квартирах выполнят все отделочные работы, а также установят розетки, осветительные приборы, двери. На кухнях запланировали установку мойки и плиты, в ванных комнатах — основной сантехники», — рассказала она.

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Яковлева добавила, что часть квартир обустроят для маломобильных граждан. Первые этажи по традиции отдадут под коммерческие нужды. Там разместят магазины, кафе, салоны красоты.

Территорию вокруг дома благоустроят. На ней установят игровые и спортивные комплексы. Также высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что переселение жильцов более чем 500 домов по реновации завершили в столице.