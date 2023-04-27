Москва 27 апреля 2023, 12:07 Дом на 348 квартир построят по реновации в Люблине Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома на 348 квартир по реновации в Люблине РИА «Новости»

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Новый дом по программе реновации появится в Люблине. Мосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство жилого здания на 348 квартир, рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

«В 15-м квартале района Люблино на месте пяти ветхих пятиэтажек появится новый дом переменной этажности общей площадью 41,5 тысячи квадратных метров. <…> Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешительную документацию и может начинать работы на стартовой площадке», — отметил он.

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Дом рассчитан на 348 квартир — 88 однушек, 197 двушек и 63 трешки. Четыре из них отделают специально для маломобильных жильцов: в таких квартирах сделают более широкие проемы и установят специальную сантехнику.

Войстратенко добавил, что в пешей доступности жильцов новостройки будет вся нужная инфраструктура. Например, школа, детская поликлиника и теннисный центр находятся через дорогу от комплекса.

Само здание будет иметь п-образную форму и состоять из восьми секций. В новостройке предусмотрена подземная парковка, а на первом этаже появятся коммерческие помещения и колясочкые. Кроме того, там оборудуют место консьержа.