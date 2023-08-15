Москва 15 августа 2023, 10:01 Дом на 264 квартиры по программе реновации построят на юго-западе Москвы Двухсекционный дом по программе реновации построят в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Черемушки, на Севастопольском проспекте, построят дом на 264 квартиры по программе реновации. Здание возведут на земельном участке 46/7, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод здания в эксплуатацию предусмотрен в следующем году», — сказал он.

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Дом будет двухсекционным с одноэтажной пристройкой. Второе здание возведут по уникальному плану с витражным остеклением и облицовкой из плитки.

В новостройке предусмотрели 47 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 40 трехкомнатных квартир. Семь из них обустроят для маломобильных граждан.

Кроме этого, дворовое пространство будет закрытым за счет прямоугольного расположения корпусов. На нем установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

Ранее сообщили, что в Троицке ввели в эксплуатацию один из старейших долгостроев Москвы.