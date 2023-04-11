Москва 11 апреля 2023, 11:58 Дом на 240 квартир построят по программе реновации в Черемушках Мосгосстройнадзор: в Черемушках по программе реновации построят дом на 240 квартир РИА «Новости»

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В районе Черемушки для участников программы реновации построят дом на 240 квартир — специалисты уже выдали разрешение на работы. Односекционное здание с подземной парковкой появится на Профсоюзной улице, сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что сейчас жилой фонд Черемушек состоит в основном из панельных домов — их застраивали кварталами. В результате реновации район ждут серьезные обновления.

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«На выделенной стартовой площадке появится односекционный дом с подземной парковкой. Общая площадь строения составит около 24,5 тысячи квадратных метров. Комитет выдал застройщику документацию, которая позволяет начать работы на стартовой площадке», — отметил Игорь Войстратенко.

В односекционном доме будет 48 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. Из них две квартиры обустроят для маломобильных граждан.

На первом этаже будут лифты, помещения для консьержа и колясочные, а также объекты общественной инфраструктуры. Входные группы и лифтовые холлы будут доступны и комфортны для всех: их спроектируют на уровне земли, без ступеней и пандусов.

Благоустроят и прилегающую к дому территорию. Там появится современный двор с детской и спортивной площадками, а также просторные тротуары и проезды. После завершения строительства двор озеленят.