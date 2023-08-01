Москва 01 августа 2023, 19:06 Дом на 230 квартир вместо старой пятиэтажки построят на северо-востоке Москвы Дом по реновации на 230 квартир построят в районе Лианозово на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Мосгосстройнадзор выдал разрешение на постройку в Лианозове нового дома на 230 квартир по программе реновации. Об этом рассказали на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новый многоквартирный дом разместится на Илимской улице, земельный участок 5. В нем предусмотрели 59 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир.

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«Двухсекционный многоквартирный дом общей площадью более 23,8 тысячи квадратных метров построят на месте старой пятиэтажки на Илимской улице. Застройщик получил всю необходимую документацию для начала работ на стартовой площадке», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Сдавать дом будут с готовой внутренней отделкой в соответствии со стандартами реновации, утвержденными правительством Москвы. По городской программе в квартирах установят входную и межкомнатные двери, сантехнику, кухонную плиту и мойки, осветительные приборы, выключатели и розетки. Помимо этого, предусмотрены остекленные лоджии и корзины под кондиционеры.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что до конца года в Можайском районе столицы достроят и введут в эксплуатацию дом на 190 квартир.