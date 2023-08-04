Москва 04 августа 2023, 18:50 Дом на 166 квартир по реновации в центре Москвы введут в эксплуатацию в этом году Дом на 166 квартир по реновации сдадут в Красносельском районе Москвы в этом году Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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Новостройку на 166 квартир в Красносельком районе Москвы введут в эксплуатацию в этом году по программе реновации. Объект возводят по адресу: улица Русаковская, дом № 2/1, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений», — уточил он.

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Дом будет состоять из четырех корпусов разных этажей. Его выполнят по всем современным стандартам: облицуют плиткой, установят корзины для кондиционеров, на входах выполнят витражное остекление.

В новостройке предусмотрено 70 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 76 трехкомнатных квартир. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан.

Первые этажи отдадут под магазины и кафе. Придомовую территорию благоустроят. На ней появятся дополнительные игровые и спортивные площадки.

Ранее жителям столицы сообщили, что на юге Москвы построят девять жилых домов по программе реновации.