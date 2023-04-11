Москва 11 апреля 2023, 13:06 Дом на 150 квартир по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках РИА «Новости»

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Новостройку на 150 квартир по программе реновации сдали в Кузьминках Юго-Восточного административного округа Москвы. Этот дом стал 13-м по такой программе в районе — его должны передать под заселение до конца года, отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«Современное комфортное жилье в ней получит примерно 260 жителей Кузьминок», — отметил он.

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Новостройка находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 155. Недалеко от нее находится станция метро «Кузьминки».

Из 150 квартир 30 однушек, 90 двушек и 30 трешек. Подъезды расположены так, чтобы обеспечить жителям сквозной проход на улицу и дворовую территорию. Первые этажи оборудовали колясочными и помещениями для консьержа.

При этом вся инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан и родителей с колясками. Благоустроена и прилегающая территория, отметил Левкин. Там обустроили тротуары и пешеходные дорожки, а также установили детскую и спортивную площадки. Отдельное внимание уделили зоне отдыха жителей.