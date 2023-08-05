Москва 05 августа 2023, 15:54 Дом на 102 квартиры по программе реновации построят на востоке Москвы Новостройку на 102 квартиры по программе реновации возведут в Восточном районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Двухсекционный дом на 102 квартиры по программе реновации построят в Восточном районе. Объект возведут по адресу: поселок Акулово, земельный участок № 4. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Общая площадь новостройки составит 10,3 тысячи квадратных метров. В ней будет 24 однокомнатные, 65 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры с удобными планировками и застекленными лоджиями. Часть их них обустроят для маломобильных граждан.

Реклама

«Особенностью данного проекта является местоположение дома в самом дальнем эксклаве Москвы в составе Восточного административного округа — поселке Акулово», — отметил Войстратенко.

Вентилируемый фасад дома выполнят в светло-коричневых оттенках. Специалисты установят металлические корзины для кондиционеров.

Территорию озеленят. Кроме этого, установят игровые комплексы на площади с резиновым покрытием и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

Ранее сообщили, что дом на 166 квартир по реновации в центре Москвы введут в эксплуатацию в этом году.