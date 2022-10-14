Дом моды Зайцева загорелся в центре Москвы | 360°

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Дом моды Зайцева загорелся в центре Москвы

Источник сообщил о пожаре в Доме моды Зайцева

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Пожар начался в Доме моды Вячеслава Зайцева в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, на первом этаже заметили серый дым. Дом моды российского модельера расположен на Проспекте Мира.

Источник пояснил, что пожар возник на первом этаже здания в бойлерной. Прибывшие на место спасатели локализовали открытое горение на площади в три квадратных метра.

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Открытое пламя ликвидировали. В данный момент идет проверка других этажей здания.

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