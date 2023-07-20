Москва 20 июля 2023, 13:24 Дом купца Бавыкина в Москве отреставрируют по программе «Рубль за квадратный метр» Дом купца Бавыкина на Яузе отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год» Сайт мэра и правительства Москвы

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Дом купца Бавыкина у набережной Яузы выставили на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Победитель аукциона будет обязан отреставрировать здание и открыть там гостиницу, сообщили на сайте мэра Москвы.

Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1895 году и занимает порядка 420 квадратных метров. Он считается выявленным объектом культурного наследия. Совсем рядом находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Преображенская» Сокольнической линии.

С победителем торгов заключат договор на 20 лет. По условиям программы инвестору предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать его под гостиницу и приступить к оказанию услуг. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Иван Щербаков Руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы

Победитель торгов будет обязан соблюдать строгие правила при создании гостиницы. Так, номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади сооружения. Сам отель должен получить не менее трех звезд, только после этого инвестор сможет обратиться за оформлением льготной ставки аренды.

Заявку на участие в аукционе можно оставить до 4 августа, а сами торги пройдут онлайн 11 августа. Всю информацию о городской собственности, выставленной на торги, можно найти на инвестиционном портале Москвы.

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