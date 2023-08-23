Москва 23 августа 2023, 10:27 Дом конца XIX века капитально отремонтируют в центре Москвы Старинный дом на Неглинной улице в Москве капитально отремонтируют до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают реализацию программы капитального ремонта. На очереди — дом конца XIX века на Неглинной улице № 16/2, строение 3. Объект планируют обновить до конца года. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на фонд капитального ремонта столицы.

«Этот дом 1891 года постройки выполнен по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Специалисты приводят в порядок фасад и крышу старинного объекта», — говорится в сообщении.

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Рабочие заменят обрешетку и часть стропил, а также обработают все деревянные элементы огнебиозащитным составом. После этого крышу покрасят с сохранением исторического колористического решения. Также большое внимание уделят сохранению декоративных элементов на фасаде.

Ранее жителям столицы сообщили, что дом, в котором жил поэт Сергей Есенин, отремонтируют в центре Москвы.