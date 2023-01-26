Москва 26 января 2023, 18:57 Дом городской усадьбы Хрящева-Шелапутиных отреставрируют в Москве

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Работы по восстановлению главного дома усадьбы Хрящева-Шелапутиных начнут в центре столицы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

При проведении реставрационных работ специалисты сохранят исторический облик здания усадьбы. Также планируется восстановить элементы декора по фотографиям.

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Отмечается, что после проведения реставрации в усадьбе разместят Центральный музей имени Андрея Рублева.