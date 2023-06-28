Москва 28 июня 2023, 10:35 Долгострой на Дмитровском шоссе в Москве включили в программу комплексного развития Мэр Москвы Собянин включил участок в районе Северный в программу комплексного развития Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Нежилой долгострой в районе Северный на Дмитровском шоссе включили в программу комплексного развития территорий, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Объекты производственного и общественно-делового назначения появятся на территории площадью 5,15 гектаров. Между улицей Академика Флёрова, Дмитровским и Долгопрудненским шоссе построят технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты. Реализация проекта позволит создать около трех тысяч рабочих мест.

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Градостроительный потенциал участка оценили в 146 квадратных метров. Объем инвестиций в проект составит около 12,1 миллиарда рублей.

Ранее мэр Москвы включил пять бывших промзон в районах «Выхино», «Донские улицы», «Медведково», «Соколиная Гора» и «Черемушки» в программу комплексного развития.