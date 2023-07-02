Москва 02 июля 2023, 19:04 Документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра подали 11 человек ТАСС: кандидатуры на пост мэра Москвы выдвинули 11 человек РИА «Новости»

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Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов, которые поборются за пост мэра столицы на выборах в сентябре. Об этом сообщил ТАСС.

Выдвижение кандидатов продлится до 6 июля. Все заявленные 11 претендентов не признаны иноагентами. В частности, шестеро из них заявлены от политических партий, еще пятеро — самовыдвиженцы.

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В Мосгоризбиркоме утвердили число подписей депутатов, которые представлены от местного самоуправления для поддержки выдвижения кандидата на пост главы Москвы, необходимых для его регистрации. Количество подписей должно быть не менее 110.

Единый день голосования в этом году намечен на 10 сентября.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян назвала возможные способы обеспечения безопасности избирателей на осенних выборах.