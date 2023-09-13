Москва 13 сентября 2023, 14:11 Доходы Москвы от туризма значительно возросли за 12 лет Вклад туристической отрасли в экономику Москвы вырос в четыре раза за 12 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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За 12 лет доход от туристической отрасли в бюджете Москвы вырос в четыре раза. В прошлом году он составил 120 миллиардов рублей, сообщили в столичном комитете по туризму.

«Доходы города от туризма в числе прочего позволяют совершенствовать социально значимую инфраструктуру», — подчеркнули в ведомстве.

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К примеру, на эту сумму возможно возвести 40 школ и детских садов, а также полностью реконструировать четыре спортивных комплекса.

Только в первом полугодии этого года вклад туризма в экономику Москвы составил 68 миллиардов рублей. Этому поспособствовал высокий спрос на путешествия в столицу, что позволило преодолеть допандемийные показатели. За это время город посетили более 10,3 миллиона путешественников. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что около 500 человек пройдут бесплатное обучение в сфере туризма в центре подготовки кадров в Подмосковье.