Москва 04 июня 2023, 15:30 Дни проектного офиса «Молодежь Москвы» прошли в столичных вузах и ссузах Более 15 тысяч студентов посетили дни проектного офиса «Молодежь Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше 15 тысяч студентов посетили дни проектного офиса «Молодежь Москвы», организованные более чем в 40 вузах и средних специальных учебных заведениях столицы, сообщили на официальном сайте мэра города со ссылкой на главу Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

По ее словам, мероприятие нацелено на помощь учащимся реализовать идеи и инициативы. За несколько дней подростки узнали, в какой из интересующих их сфер они могут начать развиваться уже сейчас вместе с «Молодежью Москвы».

В планах — сделать такие встречи более масштабными, чтобы к ним присоединились представители других организаций, которые реализуют молодежную политику в городе. Екатерина Драгунова Глава Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Студентам также рассказали, как стать амбассадором «Молодежи Москвы». На конкурс подали заявки 543 человека, с ними проводят собеседования. От каждого учебного заведения определят до трех представителей: они станут связующим звеном между проектным офисом, администрацией вуза и студенческим сообществом.

Ранее на базе Технологического университета имени Леонова в Королеве открылся бизнес-инкубатор для студентов, которые смогут обучиться там предпринимательству.