10 апреля 2023, 12:00
Дни открытых дверей пройдут в колледжах Москвы
Московские колледжи, которые находятся в ведомстве столичного Департамента образования и науки, объявили дни открытых дверей. Там старшеклассников познакомят с престижными профессиями и расскажут им о возможностях трудоустройства уже на втором курсе.
Будущим выпускникам покажут возможности, которые перед ними открываются, а также объяснят, как получить специальность с достойной оплатой.
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«Вы узнаете все о современных программах обучения и трудоустройстве, пообщаетесь с преподавателями и студентами. Посетите мастерские и лаборатории, примете участие в интерактивных играх и мастер-классах, которые еженедельно проходят в средних профессиональных учебных заведениях Москвы», — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Ирина Швец.Например, в колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина старшеклассники узнают о современных технических специальностях. Для них проведут различные мастер-классы: по телекоммуникациям, по сетевым технологиям и по пожарно-охранными системами.
А Московский колледж архитектуры и градостроительства расскажет ребятам о профессиях сварщика, плотника, мастера столярных работ. Также их познакомят со специальностями «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «садово-парковое и ландшафтное строительство».Оба колледжа откроют свои двери для будущих абитуриентов 15 апреля в 11:00. Посетить можно будет и другие учебные заведения. Полное расписание можно посмотреть в календаре мероприятий школьника.
Образование
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