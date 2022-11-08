Дни открытых дверей начались в Центрах московского долголетия | 360°

Москва 08 ноября 2022, 15:06 Дни открытых дверей начались в Центрах московского долголетия

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С 7 по 14 ноября в «Центрах московского долголетия» (ЦМД) пройдут лекции, творческие встречи, концерты, мастер-классы и спортивные занятия для москвичей «серебряного» возраста. Об этом написало utro.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Например, в ЦМД «Хамовники» пройдут мероприятия, направленные на тренировку памяти, а в ЦМД «Преображенское» москвичам расскажут о здоровых привычках и правильном питании.

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Принять участие в мероприятиях может любой желающий житель Москвы старшего возраста. Узнать подробности можно по телефону +7 495 870-44-44.

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