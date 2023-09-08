Москва 08 сентября 2023, 16:38 Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы Зампред Совбеза Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отдал свой голос в первый день выборов мэра Москвы. Он сделал это в онлайн-режиме с помощью гаджета и опубликовал весь процесс на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также на опубликованных кадрах видно, что председатель СБ голосует с помощью планшета, находясь в своем рабочем кабинете.

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«Удобно, на самом деле», — подчеркнул Медведев.

Голосование в России в этом году продлится на протяжении трех дней. В Москве 8, 9 и 10 сентября местные жители выбирут мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Ранее число участников онлайн-голосования на выборах мэра Москвы превысило миллион человек.