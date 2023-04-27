Москва 27 апреля 2023, 10:30 Для реализации программы реновации в Москве выделили более 30 гектаров земли Максим Гатман: Москва выделила 31,3 гектара земли для реализации программы реновации Pxhere

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Москва с начала года выделила 37 земельных участков общей площадью в 31,3 гектара для реализации программы реновации. Эти территории расположены в 23 районах столицы, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог — город выделяет Московскому фонду реновации жилой застройки земельные участки. Также на этих площадках застройщики могут размещать временные бытовые городки и материалы для строительства», — пояснил он.

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При этом в этом году город выделил больше земли, чем за аналогичный период прошлого года. В январе–марте 2023-го под реализации программы реновации отдали 31,3 гектара, а за первый квартал 2022-го — около 30 гектаров.

Больше всего участков в этот раз оказались на севере столицы - сразу 12. Еще по пять участков выделили в САО и ВАО, по четыре - на западе и юго-западе. В трех местах новостройки появятся в ЮАО, в двух - на северо-востоке. Еще по одному участку выделили в ЦАО и СЗАО.