Москва 17 августа 2023, 17:45 Дилеры пожаловались на дефицит Lada Granta в Москве Autonews.ru: в крупных автосалонах в Москве пожаловались на дефицит седанов Lada Granta РИА «Новости»

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Менеджеры нескольких дилерских центров в Москве и Подмосковье пожаловались на дефицит автомобилей Lada, особенно седанов Granta в базовых версиях. Об этом сообщил портал Autonews.ru.

По данным СМИ, в одной из торговых компаний на юго-востоке Москвы все седаны Lada Granta в базовой версии уже забронировали. Предложенная менеджером комплектация Classic с кондиционером и дополнительным оборудованием стоила 1 015 000 рублей, в то время как стоимость такого автомобиля на официальном сайте АвтоВАЗа составляла 735 900 рублей.

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В другом дилерском центре в Подмосковье ни одного седана Lada Granta не оказалось в наличии. Менеджер предложил корреспонденту Autonews.ru оформить предзаказ, уточнив, что ожидание автомобиля займет до двух месяцев.

Менеджеры торговых компаний объяснили нехватку автомобилей очень высоким спросом и некими проблемами с поставщиком. В то же время в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что у каждого дилера есть в наличие до 20 машин.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили испытать новую бюджетную модель Lada.