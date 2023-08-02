Москва 02 августа 2023, 18:10 Девять жилых домов построят по программе реновации на юге Москвы Глава депстроя Москвы Загрутдинов: девять новостроек по реновации появится в Царицыне Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Царицыно появится девять жилых домов по программе реновации. Семь из них уже находятся на этапе строительства, еще два проектируют. Всего ключи от новых квартир получат жители 141 дома. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь всех застроек составит примерно 140 тысяч квадратных метров. Их возведут по адресам:

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улица Бехтерева, земельный участок 25/49/1;

улица Каспийская, земельный участок 28;

Пролетарский проспект, владение 16, корпус 3;

Севанская улица, земельный участок 60;

Ереванская улица, земельный участок 4 и 6/2;

Кантемировская улица, дом №43.

Во всех квартирах выполнят современную отделку. Часть их них обустроят для маломобильных граждан. На первых этажах откроют кафе, магазины и салоны красоты. Территорию вокруг благоустроят.

Загрутдинов добавил, что с момента начала реновации в Царицыне уже ввели в эксплуатацию шесть жилых домов общей площадью 85,2 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил результаты программы реновации за шесть лет.