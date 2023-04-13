Москва 13 апреля 2023, 15:02 Девять поликлиник построят в Москве по новому стандарту Глава депстроя Загрутдинов: в Москве строят 9 поликлиник по новому стандарту РИА «Новости»

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Сейчас в разных округах Москвы строят девять поликлиник по новому стандарту. Еще три пока проектируют, рассказал «Вечерней Москве» руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что в 2023 году в эксплуатацию ввели объекты в Ховрине, Солнцеве и Дмитровском районе.

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«В этом году приступим к строительству поликлиник в рамках программы реновации, например, в Зеленограде и Перове», — подчеркнул Загрутдинов.

В столице действует новый стандарт поликлиник, с совершенно иным подходом к здравоохранению. Вместо привычной регистратуры пациентов на входе встречают помощники, которые объясняют, как записаться на приемы или найти дорогу к нужным кабинетам. Подобная система уже действует в центрах госуслуг «Мои документы».

При этом планировка продумана так, что кабинеты самых востребованных специалистов находятся на первых этажах поликлиник. А административные вопросы можно решить, поднявшись на верхние этажи. Также в поликлиниках предусмотрены кафе и детские игровые зоны.