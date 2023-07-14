Москва 14 июля 2023, 12:41 Девять новых территорий КРТ в Москве застроят жильем, детскими садами и школами Левкин: девять новых территорий комплексного развития в Москве задействуют в реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на девяти неэффективно используемых территориях возведут недвижимость по реновации, а также там появятся социальные и деловые объекты. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, утвержденные в июне проекты КРТ предусматривают строительство жилых зданий реновации, площадь которых превысит 458 тысяч квадратных метров. Благодаря этому примерно 16 тысяч москвичей получат новые квартиры.

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В свою очередь, глава департамента горимущества Максим Гаман добавил, что на площадках планируют возвести более 1,6 миллиона «квадратов» общественно-деловой и промышленной недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения, производства, а также банки, рестораны и торговые точки.

В пресс-службе мэрии отметили, что столица лидирует по темпам и объемам строительства среди российских регионов.

Ранее москвичам сообщили, что жилье и рабочие места появятся благодаря реорганизации промзоны в Донском районе столицы.