14 июля 2023, 12:41
Девять новых территорий КРТ в Москве застроят жильем, детскими садами и школами
Левкин: девять новых территорий комплексного развития в Москве задействуют в реновации
В столице на девяти неэффективно используемых территориях возведут недвижимость по реновации, а также там появятся социальные и деловые объекты. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, утвержденные в июне проекты КРТ предусматривают строительство жилых зданий реновации, площадь которых превысит 458 тысяч квадратных метров. Благодаря этому примерно 16 тысяч москвичей получат новые квартиры.
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В свою очередь, глава департамента горимущества Максим Гаман добавил, что на площадках планируют возвести более 1,6 миллиона «квадратов» общественно-деловой и промышленной недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения, производства, а также банки, рестораны и торговые точки.
В пресс-службе мэрии отметили, что столица лидирует по темпам и объемам строительства среди российских регионов.
Ранее москвичам сообщили, что жилье и рабочие места появятся благодаря реорганизации промзоны в Донском районе столицы.
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